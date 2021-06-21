美股上周五在Fed官員放鷹下，道指重挫逾500點，四大指數全面收黑，今早日韓股市雙雙跟跌，日股重挫近3%、韓股一度跌近1%。台股上周五在電子權值軍團無力抗空下，放量收低在17318.54點，今早又遇上Fed鷹式衝擊，三大期指首先全面開低，7月台指期開盤下跌206點、為17048點，隨後大盤開低13.05點、為17305.49點。台積電(2330)開低在590元、矽力-KY(6415)持平為3355元、大立光(3008)開低在3000元、鴻海(2317)開低為110.5元、聯發科(2454)開低在960元、聯電(2303)開低為51.6元。在電子權值軍團一片綠油油之下，大盤跌點迅速擴大至逾130點，盤面仍倚靠航海王抗空。

美股上周五在Fed官員釋出更激進的升息預測，刺激恐慌指數急飆16%，四大指數齊跌，終場道指跌533.37點，或1.58%，收33290.08點；標普500指數跌55.41點，或1.31%，收4166.45點；那指跌130.97點，或0.92%，收14030.38點；費半指數跌78.90點，或2.44%，收3152.81點。個股方面，蘋果跌1.01%、臉書跌2.04%、高盛跌3.52%、摩根大通跌2.56%、英特爾跌2.64%、應用材料跌4.43%、美光跌4.58%；台積電ADR跌2.80%、日月光ADR跌4.53%、聯電ADR跌4.98%、中華電信ADR 0.99%。累計一周，道指跌3.5%、標普500指數跌1.9%、那指跌0.2%、費半指數跌1.78%。

台股上周五在台積電等電子權值股殺尾盤之下，終場收低72.07點、為17318.54點，成交值也擴大到5349.37億元；周線連5紅，周漲105.02點。籌碼面，上周五外資賣超158.13億元，投信賣超24.83億元，自營商賣超11.04億元，三大法人賣超194.02億元；累計一周，外資賣超264.25億元，投信賣超42.6億元，自營商買超33.34億元，三大法人賣超273.57億元。

台股雖連漲五周，但Fed釋出提前升息言論，衝擊美股上周五收黑，台指期夜盤也開低收低重挫209點、跌幅達1.2%，市場預期將衝擊今日台股表現，萬七關繃緊神經。分析師表示，目前大盤來到高檔區，以盤面架構觀察，指數可能還需要時間整理後再往上攻堅，類股輪動延續下，權值股將扮演穩盤角色，股性相對活潑的中小型股有機會接棒表態，預料將是第二季季底的表現主軸，可多留意ABF、矽晶圓、二極體、石英元件次族群等投信法人買超前段班族群。(編輯整理：李慧蘭)