高端疫苗(6547)腸病毒EV71型疫苗第三期多國多中心臨床試驗解盲成功，將盡快彙整期末分析報告，並向國內及其他國際藥證主管機關提出疫苗新藥藥證申請。今日股價未受到激勵，股價開低後，壓在平盤下方整理。

腸病毒EV71主要侵襲6歲以下幼童，6個月以下的嬰兒為EV71感染後，重症與死亡風險最高的族群。高端的腸病毒EV71疫苗為目前全球首個取得多國多中心數據驗證、且涵蓋2個月~6個月齡高風險嬰兒族群疫苗有效性的開發案，此外對於其他流行基因亞型也具保護力，後續將以此為利基，積極布局未被滿足的疫苗市場。

腸病毒屬微小核酸病毒科（Picornaviridae）。在所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症。1998年台灣發生的EV71大流行，有140萬名兒童出現手足口症感染症狀，其中有405例重症和78人死亡，是國內腸病毒疫情最慘烈的一年；而迄今，台灣EV71仍以3~4年呈現週期性流行循環，且持續有重症甚至死亡個案出現。而中國大陸與東南亞地區，因盛行率更高，則呈現常年本土化季節性流行趨勢。

目前全球僅中國大陸有三家廠商推出腸病毒疫苗在中國大陸本地上市，適用於6個月月齡以上的幼兒施打，在中國當地屬於自費接種疫苗。2018年中國腸病毒71型疫苗市場實際銷售金額已達新台幣300億元以上，近三年的平均銷售量則約為每年2100萬劑左右。目前除了中國大陸以外，全球其他地區，尚未有腸病毒疫苗產品上市。