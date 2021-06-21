宜蘭縣昨天新增一例確診者（案14083），讓宜蘭縣連續5天零確診紀錄中斷，該案在篩檢後還一度失聯，今天（21日）宜蘭縣衛生局證實，已接獲台北市衛生單位通知，該案已經尋獲；該案曾在18日騎機車回宜蘭，同日返回台北，該案已在台北安置中。
案14083是年約60歲男子，他是19日在台北市立聯合醫院中興院區篩檢後確診，CT值32因戶籍地在宜蘭，被歸類為宜蘭縣確診個案，但他確診後失聯，北市、宜蘭兩地多次聯繫未果，昨宜蘭縣衛生局表示，已請警政機關協尋中。
今天宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，昨晚台北市社會局在尋找一位遊民確診個案時，發現旁邊有幾位朋友，因為都跟確診個案接觸，遂一起帶回，發現案14083就在其中，已與台北市共同合作調查詳細足跡。
徐迺維表示，案14083有在18日騎機車回宜蘭拜拜，是當天騎車往返，但路線還在調查，該案回到宜蘭期間也是一人居住，目前了解並未與其他家族成員接觸。
依照《傳染病防治法》該案可罰6萬元至30萬元罰鍰，開罰金額多寡，徐迺維表示，要先了解該案為什麼沒有接電話的原因。
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