5月中旬之後台灣疫情警戒升高到第三級，衝擊部分行業營運，據國泰金控21日公布的問卷調查結果，有33.7％的受訪者表示疫情對其工作衝擊很大，業務量或工時少一半以上，但同時間亦有11.9％的人表示「業務量不減反增」，10％表示完全不受影響。

同時，這波疫情造成許多民眾居家辦公、減少外出，有59.2％的受訪者表示在這波疫情中，採購最多的就是超市、賣場的民生用品，遠遠高於外送平台的17.6％、買電腦或視訊設備的11％、居家娛樂或線上遊戲追劇的7.2％、與增購醫療險的5％。

國泰金控每月對其集團客戶定期發出線上電子問卷，6月初即對疫情衝擊進行時況調查，有78.1％受訪者的工作被這波疫情嚴重衝擊或多少有些影響，工時或業務量少一半以上者有33.7％，衝擊不大就是改居家辦公的有20.6％，23.8％也覺得衝擊不大且工作型態未變；覺得工作完全不受疫情影響者是10％，疫情造成工時增加或業務量增加者有11.9％，其中有8％工作型態不變，3.9％改為居家辦公且工時增長。