針對長期以來的寬鬆貨幣政策，美國聯準會近期態度轉趨強硬，暗示可能提前在2023年升息，並開始討論是否縮減購債，引發投資人擔憂，對此，有專家認為，投資人現在應該謹慎面對美股大幅修正，若聯準會施行鷹派政策，將引發股市回檔10%至20%，且未來需要花上1年時間才會恢復。

CNBC報導，金融分析公司Moody's Analytics首席經濟學家Mark Zandi表示，由於經濟復甦力道強勁，聯準會勢必會改變策略，造成不利股市的因素正在形成，若聯準會轉為鷹派政策，美股將出現10至20%的回檔。

若股市出現崩跌，Mark Zandi認為至少需要1年時間才有機會恢復，並達到損益兩平的結果，「跟過去幾年的狀況不同，現在股市估值過高，這次如果出現大跌，可能不會這麼快回升。」

儘管聯準會尚未調整當前的寬鬆貨幣政策，但相關消息已讓市場風聲鶴唳，上周道瓊單周重挫3.45%，創下去年10月以來最大的周間跌幅，標普500上周下跌近2%，是今年2月以來單周最大跌幅，科技股為主的那斯達克指數也出現跌勢。

事實上，Mark Zandi今年以來多次對市場通膨提出警告，3月份就強調通膨近在眼前，但投資人尚未理解到風險的可怕，此外，Mark Zandi也認為，股市與債券並非唯一會受到影響的金融資產，虛擬貨幣拋售潮、房地產市場退燒等都是值得觀察的重點。