屏東一名果菜市場攤商阿雄（化名），因為工作性質關係結識一名檳榔西施花花（化名），進而萌生愛意，某日見花花僅穿著內褲在屋內玩手機，竟然禁不住誘惑，闖入2樓住處，將人撲倒在地說：「我肖想妳很久了」、「我很喜歡妳」等語，欲強行硬上，花花拚命抵抗，逃到屋外後向警方報案，阿雄犯後因未與花花達成和解，被高雄高分院依妨害性自主未遂罪，維持一審判刑4年。

據了解，阿雄在屏東某果菜市場工作，因經常向花花購買菸酒、檳榔而結識，2019年10月22日中午12點，他開車到花花住處，將貨車停在屋外後，人爬上車頂，再從遮雨棚爬到2樓陽台闖入屋內，看到花花只穿著內褲、坐在地板上玩手機，竟然起色心。

阿雄看到花花撩人一幕時，闖入屋內後不顧花花的抵抗，將人撲倒企圖霸王硬上弓，並對花花說：「我很喜歡妳」、「我肖想妳很久了」、「我想要跟妳做」等語，花花拚命反抗，隨即趁阿雄動作停頓機會，拿著衣物逃到戶外，嚇得直奔警局報案。

阿雄挨告後辯稱，當天到花花的住處要向她借錢，但打她手機沒接，在屋外喊叫又沒聽到回應，怕她發生意外，才會闖入屋內查看，進到屋內後不小心勾到地毯跌倒，並非故意將花花撲倒強吻或強脫內衣褲，而且也沒有對說過「我肖想妳很久」、「我很喜歡妳」這些話。

阿雄被告後一審被判刑4年，不服上訴，二審由於花花指證歷歷，又提出驗傷報告，合議庭調查後未採信阿雄的辯詞，且犯後未與花花達成和解、態度不佳，因此維持一審4年刑期，仍可上訴。

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