《香港01》報導，黎智英助手兼顧問Mark Simon今日（21日）向路透社表示，由於保安局已凍結三間公司的資產，相信《蘋果》被迫停止運作是「數日內的事」(in a matter of days) 。

香港警方上周四（17日）以涉嫌違反《香港國安法》拘捕壹傳媒五名高層，包括《蘋果日報》總編輯，保安局亦凍結與《蘋果》相關的三間公司資產，合共1800萬港元，為期2年。

身在美國的Mark Simon表示，《蘋果日報》已經沒有辦法獲取更多資金，公司今天（21日）將召開董事局會議，討論該如何走下一步。他說：「我們以為能撐至本月底，但現在變得越來越難，真是數日之內的事。」

Mark Simon表示，「報販曾嘗試把錢匯到公司的銀行帳戶但被拒，我們不能使用銀行服務，有些報販是想幫幫我們，我們只是想查看一下但都被拒絕。」

港媒引述彭博消息稱，《蘋果日報》的資金只足夠正常運作數周，為繼續印刷及支付員工薪金，正考慮向法庭要求解除凍結資金，並研究使用台灣業務管理電子捐款，在GoFundMe.com 及使用PayPal眾籌。

此外，蘋果管理層亦在檢視印刷廠內的墨水及紙張等材料，在多間銀行表明不會處理公司的銀行帳戶下，未知供應商會否願意繼續合作，也不肯定能否繼續支付員工薪資。

消息稱，壹傳媒雖仍有逾5億港元現金，但目前不能確定保安局及法庭在國安法的命令下，能否成功提取及使用有關資金。