新冠肺炎已奪去美國超過60萬條人命

伊恩和蜜雪兒•霍恩（Ian and Michelle Horne）結婚近10年，兩人無話不談，可說是靈魂伴侶。約會第一天，伊恩就要求吻未來的妻子，而她也答應了。當兩人結婚時，由於蜜雪兒最愛紫色，於是伊恩特別打了紫領帶。

然而，據CNN新聞網20日報導，在新冠肺炎病魔的作弄下，活活拆散了這對恩愛夫妻。去年秋天，確診的蜜雪兒在長期搏鬥下，終於因併發症辭世。但就在妻子去世後不久，這位堪薩斯州晨間廣播音樂節目主持人懷疑，妻子是不是還在和他說話。

當他凌晨開車去上班時，看到了奇異的景象：公路兩邊約有24盞路燈變成了紫色，宛如夜空中綻放光芒的薰衣草色珍珠項鍊。而伊恩認為，這是已故妻子給他的訊息。「蜜雪兒知道，我每天凌晨去上班的路線，而那也是她去醫院最後一程的路線。」伊恩說，他只記得，當時自己不禁微笑，滿心想著蜜雪兒是這麼靠近他。

新冠肺炎大流行病肆虐至今，已奪去超過60萬美國人的性命。有些人還來不及和心愛的家人告別，就因為隔離而孤獨地辭世。然而，也有人像伊恩一樣，說因新冠肺炎過世的親人還是設法找到機會，和他們說再見。

雖然他們的經驗也許不同，但往往令人難以言喻。有些人是在超真實的睡夢中見到過世的親人，有人是突然聞到熟悉的香水味，還有人則是看到家裡寵物出現不尋常的行為。另外有人的經驗比較戲劇化，像是感到有人碰自己的肩膀、突然聽到病逝的親人發出警告，或是看到床尾出現過世不久親人的身影等。

這些故事聽來或許令人難以置信，但事實上，歷史上並不乏先例。在當事人，或是過世的親人無法接受不告而別時，似乎常會出現這種狀況。每當出現疫病大流行，爆發戰爭，或是重大的天災時，往往會傳出有逝去親人想要和他們接觸的消息。例如，1918年流感大流行期間，還有2001年9/11恐攻事件後，就不斷傳出，有人看到過世親人，甚至對方想要交談的經歷。

而在這次新冠疫情大流行中，在加拿大教英文的皮娜（Marie Pina）就有了親身體驗。她說，去年11月時，79歲的母親因病房爆發新冠肺炎感染，經篩檢後證明確診，接著被隔離。後來她雖然在12月返家，但身體已十分虛弱，大約過了4個月後，就過世了。

皮娜說，就在母親伊奈姿（Inez）辭世的那天早上，她正在臥室要拿拖鞋時，突然感到肩上有隻冰冷的手，她一轉頭，就看到母親坐在身邊，面無表情地直視前方，但容貌卻年輕了20歲。她說，母親的手好冷，感覺就像剛從外面進來一樣。

此外，皮娜說，過了不久，有一天她在煮母親愛喝的菠菜湯時，突然聞到媽媽身上的香味。她說，自己在攪拌菠菜湯時，和先生一起在廚房聞到母親的味道，前後約5分鐘，而他倆都感到驚奇不已。