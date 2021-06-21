台北市士林區某護理之家爆發新冠肺炎群聚案，對此，資深媒體人陳文茜表示，看到外界把焦點放在護理之家是否隱匿病情上，她卻想到去年義大利的養老院的悲劇，也導致之後歐美疫苗問世，除了醫療人員之外，第一順位施打的疫苗對象都是養老院及照顧者，因為那是用千堆屍體換來的答案。

北市衛生局20日表示，士林有護理之家1位長者去洗腎後被染疫，回到機構後造成群聚感染，共47位長者確診，其中已3人死亡，確診者已安置在新光醫院。

北市衛生局說，但這家長照機構卻刻意隱匿疫情，一開始回報的篩檢結果是25人陽性確診，但經衛生局實際查訪，已累計有47人陽性確診，離譜的是，機構先前竟只給退燒藥，沒送醫，衛生局嚴正表示，疾管署將調查機構，若確實有隱匿未報情形，可依違反《傳染病防治法》處1萬到15萬元罰鍰。

對此，陳文茜今（21日）在臉書發文表示，當媒體及台北市把焦點放在護理之家是否隱匿病情，她想提另一個觀點：「如果他們活在其他正常民主國家，今年四月第一波開打，就以所有護理機構為第二優先，不是其他中央機關及總統府等，結果會不會有不同」？

陳文茜指出，去年歐美疫情，死亡最多的都在養老院，一家義大利的養老院空無一點聲音，護理人員逃走了，床上躺著一個又一個吸不到最後一口氣，嘴巴張開，屍體已經有些味道的死者。那個小鎮的養老院悲劇，驚駭全義大利，小鎮如鬼城，有一個女孩的長輩一個一個躺在醫院，小女孩走到教堂，祈求上帝賜給他們一點點最後的力量，但教堂內也靜默無聲，好像一片落葉都聽得見，因為神父，也染疫，也走了。

之後疫苗問世，陳文茜稱，不論左右派誰執政，除了醫療人員之外，歐洲美國第一順位施打的疫苗對象都是養老院及照顧者，那是用千堆屍體換來的答案，「在我們這裡，這個答案被揚棄」。深夜，她的心很疲倦，因為這個養護中心的死亡、感染，本來可能可以避免。

陳文茜直言，哭泣，太廉價；殘忍，字太重，但她已經辭窮，請告訴她什麼字眼足以安慰這些被不斷的往下排擠生命順序的老者？願逝者不是白白離去，他們以死亡喚醒社會，這個社會對生命的漠然，要到什麼底線？