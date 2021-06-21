清蒸、水煮的溫度超過100度，煎、烤、炸的溫度都可能超過200度，這樣可以將肉品或蔬菜的細菌殺死，但是舒肥的烹煮溫度僅介於40至60度，能殺死細菌，真的安全嗎？

我們以微生物生長的六大關鍵因子套用在舒肥法上，其中「空氣」、「溫度」與「時間」就是影響舒肥是否安全的關鍵因子。

●舒肥抽真空，抑制絕大部分食品危害菌滋長

舒肥有抽真空的特色，能降低微生物滋生的問題。大部分的食品危害菌是好氧性細菌，也就是在抽真空的情形下，就能抑制這些細菌的生長。

有些舒肥玩家會用真空食物保存機將肉抽真空，這樣確實減輕了好氧性微生物污染的問題，但而有些都只是拿個夾鏈袋裝著肉，接著把裡面空氣擠掉後就丟入低溫水槽中烹煮，這樣其實沒有達到真空狀態，會減少了真空抵禦微生物的一個屏障。

但因為舒肥通常都用於肉上，如果抽了真空，就又多了肉毒桿菌滋長的疑慮，這就留在後續再討論囉！

舒肥料理的溫度與時間的搭配，是最重要的關鍵。(示意圖/Shutterstock)

●舒肥溫度低，但是足夠殺菌

舒肥原先只是指真空狀態，後續可以用任何溫度烹煮，依照烹煮對殺菌的成效可以分成「滅菌」或「殺菌」程度。

一般而言，細菌的滋長帶為10-60°C區間，所以很多人都會認為舒肥的溫度剛好在這區間內，所以可能造成食品安全的疑慮。

(圖/好食課提供)

但實際上，真正危險的區間是在20-50°C，在50-55°C，或者是55-60°C都還算是可以耐受的程度，而有些細菌也在此階段開始死亡，所以挑選衛生良好的冷凍冷藏肉進行舒肥，是不會有太多的食安疑慮。

●舒肥的「溫度X時間」是最重要的關鍵

D值是殺菌或滅菌的衡量指標之一，每個D是指在特定溫度下殺菌一段時間，細菌數量會下降至原先的10-1（原本數量的10%）。

考慮到生肉上細菌含量的狀況下，許多文獻與官方資料建議餐廳或家裡烹煮的殺菌成效至少達到 3 個 D值，也就是說要讓細菌降到原本的千分之一，若要更嚴格則是要減少到 7 個 D值（千萬分之一），才能確保安全。

溫度與時間是互相影響的，殺菌溫度越高，達到同樣D值效果的時間就會越短，反之如果溫度較低，就需要更長的殺菌時間才能達到原本預期的殺菌成效。

因為肉毒桿菌的孢子十分耐熱，滅菌的指標是針對耐熱的肉毒桿菌（C. botulinum ）孢子數量設計，良好的滅菌需要達到減少12個D值（10-12）的肉毒桿菌孢子，才算合格。

但要達到滅菌程度，需要加溫至121度並維持3分鐘，這需要使用「滅菌釜」或者是壓力鍋才能做到，一般家庭和餐廳是不會將以這麼高溫的方式舒肥，所以舒肥是無法達到滅菌程度。

不過，如同前段所提的，「殺菌」至少要達到3個或7個D值就是良好程度，因此美國農業部與美國肉類研究所基金會則建議畜肉要達到6.5個D值、禽肉要達到7個D值的殺菌狀態，就能保障舒肥肉品的安全性。

一般舒肥的溫度約介於50至60度，60度約等於巴士德殺菌的溫度，再加上舒肥是長時間烹煮，已經可以將肉品絕大部分的活細菌殺死。針對舒肥的食安問題，加拿大英屬哥倫比亞疾管局為舒肥餐廳訂定了食品安全操作綱領。

這本綱領中指出若畜肉在55度的舒肥烹煮下，要達到6.5個D值的殺菌效果，肉品需加熱至55度後至少維持89分鐘，若是60度的舒肥則需要9分鐘。

在家裡以舒肥烹調的時間起碼 1小時甚至達到2小時，若是將溫度設定在60度，這樣的烹調時間對於殺死絕大部分的細菌是綽綽有餘的。

(圖/好食課提供)

另外，西班牙的研究團隊用60、70、80度的溫度舒肥烹煮羊排，並和生肉做細菌抹盤試驗，結果發現只要以60度舒肥60分鐘，就能大幅減少大腸桿菌、腸菌屬等等眾多細菌，這代表舒肥確實並不太會造成食品安全的問題。

不過，有些人會把舒肥的溫度設定在50度以下，這就很危險了！

許多細菌會產生耐熱性的孢子，如：仙人掌桿菌、產氣莢膜梭菌、肉毒桿菌等，這些細菌孢子會在55度以下的溫度環境重新萌發，並在40多度的環境下滋長。

再加上舒肥都是長時間烹煮，可能會讓重新萌發的細菌滋生，因此許多文獻與資料都不建議在55度以下的溫度舒肥烹煮，更有些建議在60度以上，才是降低風險的最佳溫度。

絞肉不適合以舒肥法處理。(圖/好食課提供)