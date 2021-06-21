士林機構、北農確診連環爆 柯文哲11：30開記者會說明 09:562021/06/21 中時 張穎齊 、 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北農產運銷公司確診群聚擴大，21日北農公司員工分成五梯次搭乘防疫專車至快篩站篩檢，9點整第一批員工搭車至和平醫院檢疫。（陳怡誠攝） 台北農產運銷公司確診群聚擴大，21日北農公司員工分成五梯次搭乘防疫專車至快篩站篩檢，9點整第一批員工搭車至和平醫院檢疫。（陳怡誠攝） 台北市長柯文哲20日首度不開防疫記者會，晚間就一夕連環爆士林長照機構隱匿47確診、3死，以及北農45人群聚感染風暴，北市府對此將在21日上午11時30分重啟防疫記者會，對外說明。 柯文哲提10例下降級 鄭文燦：中央統一決定 士林護理之家爆群聚 陳文茜想起義大利悲劇嘆：千堆屍體換來的答案 #連環爆 #士林 #說明 #防疫記者會 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯點名關說疫苗 高嘉瑜：轉達陳情 04:102021/06/20 焦點要聞 莫德納疫苗來台 柯文哲批中央別讓社會先「打」起來 17:042021/06/20 生活 談解封 侯：新北還沒那個條件 04:102021/06/20 焦點要聞 送疫苗盼終結疫情 AIT稱不求回報 04:102021/06/21 焦點要聞 美捐250萬劑莫德納 柯文哲籲中央一事：別再讓台灣社會打成一片 15:512021/06/20 政治 北市75歲以上 今起預約打疫苗 04:102021/06/20 地方新聞 北農26人確診 市府成立前進指揮所 明起快篩陰性者先打疫苗 20:152021/06/20 生活 45人確診北農群聚感染再擴大 員工、承銷商、派遣工紛染疫 21:452021/06/20 生活 柯怒嗆中央 每天報數字沒用 04:102021/06/20 焦點要聞 網軍失控 綠委憂成民進黨地雷 04:102021/06/21 政治要聞 桃竹苗確診＋23 親屬間傳染是主因 04:102021/06/21 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言 這4國再爆一波 全球解封時間曝光 - 生活 打完AZ疫苗雙腿變這樣 超詭異症狀曝光眾人驚訝 - 生活 暴雨輪到中部了 鄭明典：可能會有點久 - 生活 水庫繼續喝！梅雨週一報到恐比上波強 彭啟明：這2天雨勢最大 - 生活 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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