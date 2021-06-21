台北農產運銷公司確診群聚擴大，21日北農公司員工分成五梯次搭乘防疫專車至快篩站篩檢，9點整第一批員工搭車至和平醫院檢疫。（陳怡誠攝）

台北農產運銷公司確診群聚擴大，21日北農公司員工分成五梯次搭乘防疫專車至快篩站篩檢，9點整第一批員工搭車至和平醫院檢疫。（陳怡誠攝）

台北市長柯文哲20日首度不開防疫記者會，晚間就一夕連環爆士林長照機構隱匿47確診、3死，以及北農45人群聚感染風暴，北市府對此將在21日上午11時30分重啟防疫記者會，對外說明。