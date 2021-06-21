全國三級警戒已延長兩次，6月28日是否能解封，引發討論。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，從指揮中心記者會來看，6月28日不會降回二級了，但有可能讓中南部的部分活動場所降低管制，他認為即便疫苗施打率達6成，有可能還是無法解封，「因為還是會有零星案例出現」。

日前台北市長柯文哲曾表示，若台北每日新增10例以下，考慮有條件解封，引來其他縣市首長反彈，認為北北基為共同生活圈，必須群體免疫達到一定程度才能解封。對此，沈政男昨（20）日於個人臉書分析，以指揮中心的口風來看，6月28日是不會降回二級了，但有可能先讓中南部的部分場所或活動降低管制，可稱為一種分項解封、分區解封。

沈政男指出，戴口罩的集會人數可以放寬，也可取消便利超商、小吃店的實聯制，「就是進去買個東西而已」，至於開放店內用餐，恐怕還要再等一等。若台北每日新增10例以下也不能接受解封，那麼，即使疫苗施打率達6成人口，有可能還是無法解封，「因為，還是會有零星案例出現」。

話鋒一轉，沈政男提及士林長照機構群聚案，認為全日機構住民與工作人員必須全員施打疫苗，若未接種就必須趕緊補強，一旦發生長照機構群聚，必須立即解送隔離處所，密集篩檢PCR，絕對不能快篩陰性就放過，即使沒有疫情，仍要定期篩檢PCR，「以台灣現有的疫苗數量與PCR篩檢量能，不容繼續發生群聚感染」。

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