料增產進度趨緩，上周五歐美原油期貨止跌；據石油輸出國組織(OPEC)內部人士透露，該組織預期美國於今年的石油產量增長將可能有限，加上看好2022年燃油需求大增，預估供應量介於50萬桶/日至130萬桶/日之間，令終場油價止跌回升。

此外，伊朗總統大選結果，由強硬派領袖易卜拉欣．萊西（Ebrahim Raisi）當選。分析師認為，美伊兩國距離達成共識還有一段距離，加上卜拉欣．萊西的當選，因此伊朗重返市場的可能性將有所降低；其中美國原油漲幅0.8%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.60美元，報每桶71.64美元；7月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.09美元；7月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖2.17美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.43美元，報每桶73.51美元。(商品行情網)