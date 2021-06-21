台船(2208)為財政部關務署新造第2艘新型100噸級巡緝艇正式開工，100噸級巡緝艇4艘為財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」採購案，總金額8.25億元，是台船配合政府國艦國造政策，所承接的新一輪公務船業務。台船預計明天召開法說會，目前在手業務尚待執行的金額約800億餘元。

該艘100噸級巡緝艇，船長32公尺，船速可達30節，設計具有速度快、機動性強及優異的操控性能以利執行海上查緝任務；艇上配備夜視系統，可於海上進行日、夜監視，同時於船艇頂部設有可垂直起降之無人機停放甲板，未來可搭配無人機執行海上查緝業務，將大幅增加關務署同仁的查緝能量。

台船近年推動轉型，未來透過承攬具有附加價值的業務，調整商船業務占比，目前國艦國造業務比重已達到60％，商船本業與海工事業約佔40％，三大事業已逐步建構完成。藉此跳脫陷入紅海競爭的商船市場的衝擊，同時配合國家政策調整營運方向，朝公務船艦以及離岸風電鋼構與塗裝等領域邁進，現有在手業務尚待執行的金額約800億餘元，隨著多型船艦提前開工，持續挹注營收穩定獲利。