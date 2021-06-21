保時捷周日宣布，將與Customcells合作成立合資公司，生產高效能電池，降低充電時間。

Customcells為位於德國南部以及專精於鋰離子電池的公司，雙方的合作將開發和生產汽車用能量密度較高的電池。除了降低充電時間外，能量密度的提高，還意指著減少電池所需原料，並可以削減電池生產成本，讓電動車價格更親民。

保時捷指出，將對這家合資公司投資數千萬歐元，持股將在八成。該工廠產能預計每年可供應約1000輛電動車所需電池的產能。

保時捷執行長Oliver Blume曾在四月表示，希望加快電動技術的開發，計畫在德國Tuebingen市建立一家工廠，生產電動車電池；當時Blume並未指出，會尋找合作夥伴。而Customcells的工廠基地則位於Tuebingen市。

歐洲汽車製造商正努力降低對亞洲電池的依賴，推出更多純電動車款。福斯集團此前表示，計畫在歐洲各地建立6座電池工廠，並在全球擴大電動車的充電基礎設施。