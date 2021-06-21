車主順利將小貓救出後放入紙箱帶回收養。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區博愛路上周四晚間馬路上有1隻流浪小貓流竄到車道，1名婦人欲將小貓帶離車道，剛好1輛自小客車上2男1女年輕人目擊下車幫忙，結果小貓受驚嚇反而鑽入車底和大夥玩捉迷藏，警方獲報趕抵，出借千斤頂又用手電筒幫忙探照，成功將小貓順利救出。

高市三民一分局哈爾濱派出所警方上周四晚間6時許，接獲民眾報案，指稱博愛路由北往南方向，靠近九如路口處，有1隻流浪小貓鑽到車道中1輛自小客車車底，因駕駛唯恐車輛行駛移動會壓倒小貓，請求警方協助。

警方到場後，得知當時1名婦人徒步經過該處，發現約2個月大的流浪小貓在路中央行走，婦人本想協助將小貓帶離車道，剛好該輛自小客車經過，車上2男1女的年輕人見狀於是停車想下車幫忙，未料小貓卻受驚嚇，一下子鑽入車底躲藏。

由於小貓不肯從車底出來，警方將平時巡邏車上備用的千斤頂借給車主將車輛撐高，並提供手套還用手電筒幫忙照射小貓位置，大家和小貓玩了約10分鐘的捉迷藏遊戲後，車主順利將流浪小貓救出後，帶回收養，順利完成這場小貓救援記。