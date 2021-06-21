竹東鎮95歲有糖尿病和失智的王姓老翁，16日下午到衛生所接種疫苗後，隔天陷入昏迷送醫，到20日中午不治，這是新竹縣第2起接種疫苗後死亡案件，據了解，家屬目前還未報請司法相驗。

縣長楊文科昨在疫情記者會中指出，針對各縣市陸續發生長輩接種疫苗後不幸猝死案件，雖死因仍待中央釐清，但縣府將成立專款，只要在竹縣接種疫苗後14天內猝死，一率先發10萬慰問金。

據了解，王姓老翁16日下午打完疫苗，回家後出現畏寒、發高燒等不適症狀，後有緩解，18上午10時許自行去上廁所後，近11時突然陷入昏迷，家屬發現後立刻撥打119。

救護人員到場發現，王翁有呼吸喘、心跳過快、血氧偏低及血糖偏高等症狀，立刻送醫急救，但狀況仍未見好轉，出現疑似血栓等症狀，轉送新竹市某醫院做心導管手術，但到20日中午不幸過世。

衛生局長殷東成表示，昨晚接獲通報，目前還在釐清王翁死因是否是疫苗有關，家屬若有需要將協助提出預防接種受害救濟申請及收集相關歷資料，提送中央審議，由中央判斷死因是否與施打疫苗有關，如確定因預防接種致死，最高將可給付600萬元救濟金。