大陸男星吳亦凡曾是韓團EXO成員之一，外型酷帥的他充滿才華，退團後在大陸發展得有聲有色，更擁有不少死忠迷妹，然而先前他接連被爆料腳踏4條船，近日又有網友爆料，吳亦凡曾參加過王思聰的極樂派對，現場的奢華程度就像在皇宮，還有80名美女作陪。

網紅李北平透露，她曾參加過一場飯局，現場有吳亦凡、王思聰和2名經紀人，除了5個男生之外，全場都是美女，且她當時一進場，手機就被沒收，就怕派對的畫面被偷拍流出，她也忍不住直呼：「這輩子從沒見過那麼多美女，有點像過去的皇宮裡面。」李北平感慨，從那天起她就明白富豪的生活不講感情，只有利益。

事實上，吳亦凡日前遭網紅輪番爆料，在網路上到處撩妹，先和芭蕾美女都美竹去年底開始交往，今年4月卻突然態度冷淡，接著就爆出包場和長腿妹看電影的新聞．讓都美竹情緒大崩潰，其他網紅也分別跳出來承認和吳亦凡曖昧過，更直接貼出對話截圖，讓網友都看傻眼。

王思聰也被網紅孫一寧爆料死纏爛打。（圖/翻攝自微博）

然而不只是吳亦凡，王思聰先前也被爆出消息，用權勢關係對「姬圈第一網紅」孫一寧死纏爛打，孫一寧不滿地表示，王思聰不斷傳訊息騷擾她，求愛失敗還買輿論攻擊她是「瘋狗」，對此王思聰也反擊，強調自己沒有倒貼，「殺豬女是真的滿嘴謊言」。