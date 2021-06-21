國立中山大學中文系一名楊姓女教授遭學生指控上課不認真，揶揄她的課「涼到蓋棉被、睡覺期末還得A」，女老師還一度慫恿學生回文洗白可加分，事後遭中山大學判定違反教學規定。有中文系畢業生不滿再出招，20日號召連署向教育部要求調查適任性。

日前一名中文系大四男學生在Dcard上發文批評女教授授課態度不佳，時常遲到早退，還酸「涼到蓋棉被有錯嗎，我真的帶枕頭去睡啊！睡了一學期，報告網路直接搜尋心得，期末A」。

女教授不滿遭抹黑，在網路上發起「你仗義我加分」行動，強調只要副本或截圖給他，視內容可加5～10分不等，如果這位學長因此願意撤文，全班加20分。

學生會中山學生會權益部事後也發文呼籲女教授自重，切勿以學業成績作為威脅利誘，中山大學也做出聲明，此舉明顯與學生課堂學習表現無關，違反本校教師授課暨評分原則之規定，經中文系主任與該師溝通後，該師已取消該成績評量方式。

有畢業生也加入戰局，認為女教授損害校譽及學生受教權，20日下午發動連署，要教育部正視女教授的不適任並介入調查。連署書內列舉女教授的爭議行為，包括脅迫學生上網當洗白網軍、以分數威脅學生教學評鑑意見陳述、作弊事件不當處理、常態性遲到、行為未曾改進等。

對於女教授爭議事件，學生仍在網路上持續交火。有學生認為該事件不必鬧到上媒體，對學生、老師都沒好處。有學生批評文組科系常出事、敗壞校譽，也有人支持女教授，說她上課認真。

中山大學再次強調，學生受教權益及受教品質是必須要被確保，中文系已經深入了解近年來該課程授課教師之教學評量，並將召開系課程委員會進行檢討該課程教師之適任性。