電視演的宮鬥戲用盡心機，誇張劇情都是真的！後宮嬪妃競爭激烈，最終目的，是懷上皇上的龍胎，眾人無不對此用盡心機，連慈禧都不例外，身為大美人的她，偏偏外型不受咸豐皇帝偏愛，但她用盡心力讓自己散發致命魅力，成功讓咸豐皇帝迷上自己，生下了同治皇帝，母憑子貴當上皇太后，才有後世熟知的「老佛爺」。

後宮到底多難出頭天？歷史老師陳啟鵬在《新聞挖挖哇》節目中揭露，年輕時的慈禧是大正妹，堪稱「宮女裡面我最美」，她也對自己姿色很有信心，不過咸豐皇帝當時愛的，是「麗貴人」慈安，慈禧始終得不到皇上寵幸。

於是慈禧開始改造自己，從習慣做起，她天天喝「駐香露」讓身體散發香味，又抹玉容散將一張美顏保養得更美，另外還用了一偏方，就是拿母乳洗臉，當年還沒什麼抗老保養品，但慈禧天天敷蛋清，保持皮膚緊實。

陳啟鵬說，慈禧保養有成，把自己弄成了「摸起來滑順、聞起來香、看起來漂亮」，色香味俱全，哪個男人不上勾？果真讓慈禧等到機會，在麗貴人懷孕時，皇上翻了她牌子，當晚一寵幸慈禧根本「一試成主顧」，欲罷不能一戰再戰，有歷史資料紀載，咸豐當時為慈禧破了規矩，讓她在皇榻上留宿一晚還睡到隔天日上三竿，咸豐皇帝甚至沒去上早朝，「你說不是大戰好幾百回合嗎」。

而有了這回銷魂驚艷，咸豐變得常找慈禧侍寢，她也順利懷上龍種，替咸豐皇帝誕下唯一的兒子，也就是後來接棒的同治皇帝，而咸豐看出了慈禧的野心，臨死前賜給麗貴人慈安一個錦囊，讓她用以保住性命，而慈禧不知怎麼獲悉此事，用計讓慈安親手燒了錦囊內的密詔，燒掉救命保險後沒多久，慈安就莫名暴斃，史實沒記載是怎麼一回事，但陳啟鵬老師卻覺得一看就知道「當時誰會想害她，只有慈禧了」。