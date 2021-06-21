1.台積電(2330)：18日ADR跌2.8%、外資唱衰，晨盤一度跌至585元。

2.智崴(5263)：新一代飛行劇院獲北京客戶訂單，晨盤一度放量漲逾3%。

3.聯電(2303)：18日遭三大法人聯手賣超1.5萬餘張，加上ADR跌4.98%，今早股價跌近2%，摔下月線、季線。

4.海光(2038)：風電護體，5日線揚升、18日外資逆勢轉買超88張，晨盤開低後一度走高逾2%。

5.益航(2601)：航運順風，外資、自營商連兩日買超，激勵今早股價急拉漲停鎖死。

6.云辰(2390)：高端腸病毒EV71型疫苗三期臨床試驗解盲成功，股價同慶，逆勢走高逾1.5%。

7.欣興(3037)：PC、NB及伺服器等需求熱絡，高盛喊出180元目標價，上周五140元未站穩，今早續朝高點趕路。

8.南電(8046)：各類應用需求激增，Q2獲利更勝Q1，開盤後突破370元，創天價。

9.同致(3552)：受惠於電動車與汽車電子題材，加上外資偏多，股價上行至230元。

10.福懋油(1225)：今年EP樂看創6年新高，資金低檔卡位，盤初逆勢走高逾1%。

11.台玻(1802)：三大法人齊調節，回檔修正止不住，早盤下跌逾3%，恐面臨30元保衛戰。

12.華園(2702)：活化資產、美國解封營運貢獻90%，今年EPS估逾10元，早盤觸及28.8元漲停，再寫波段新高價。

13.王品(2727)：本土新冠確診緩解，疫苗到來有曙光，多方有力，股價逆揚漲逾4%，一度觸及159元。

14.燦坤(2430)：疫情催升遠距商機，Q2營運可望攀高峰，晨盤續漲近8%。

15.台聚(1304)：外資連賣4天，早盤續獲利了結，高檔下跌近5%。

16.威盛(2388)：正式納入台灣高薪100指數，投信、自營商力挺，股價走揚漲逾4.5%。

17.敦泰(3545)：前5月賺贏去年，惟列入警示股，晨盤續跌逾4.5%，失守月線。

18.台航(2617)：不畏BDI指數回落1.5%，不懼列入警示股，5月EPS達0.23元，早盤帶量直闖57.3元漲停。

19.直得(1597)：訂單看至Q4，營運有望季季增，早盤觸及漲停，站回季線。

20.宜鼎(5289)：記憶體價漲，營運旺到年底，早盤彈漲2.7%。

21.東森(2614)：三大事業有撐，早盤拉出第2根漲停。

22.中連貨(5604)：Fed鷹化，高現金殖利率抗震，早盤攻頂，創波段新高。

23.東鹼(1708)：航運事業市況活絡，加上大陸鉀肥價格續漲，營運升溫推進，早盤直衝鎖漲停，進逼前高33.5元。

24.友達(2409)：季底作帳倒數，上周五獲投信翻多買超9.3萬張，盤初逆勢走揚2%，守五日線。

25.高端疫苗(6547)：未受腸病毒疫苗三期解盲成功激勵，今日股價開低後，壓在平盤下方整理。

26.集盛(1455)：歐美解封，成衣廠訂單滿手，4、5月EPS合計0.74元，已超過第一季整季，盤初一度走揚2%，但空頭緊追又翻黑。

27.乙盛-KY(5243)：啟動墨西哥廠擴產，Q3業績成長可期，早盤急拉大漲7%，再衝波段高。(編輯整理：李慧蘭)