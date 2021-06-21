高雄1名網友的父親在小港區1間安養院內遭感染「疥蟲」，全身有大面積紅腫且有黑色斑點，事後院方辯稱「每間安養院都會有疥蟲」，還說是父親免疫力低導致不易痊癒，讓該網友相當氣憤；據悉「疥蟲」具高傳染力，安養院、長照中心是高風險地區，家中若有1人出現疥瘡，全家人都要預防性投藥2周，避免感染。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他的父親住在高雄小港1間安養院裡，不過他日前去探視時，發現父親手臂、背部、臀部竟有大面積紅腫和一點一點黑色斑點，診斷過後為感染「疥蟲」（高度傳染力寄生蟲），身上多處為疥瘡，他事後持診斷書向安養院理論，對方卻回應「每一間安養院都會有疥蟲」。

高雄1名網友的父親在小港區1間安養院內遭感染「疥蟲」，全身有大面積紅腫且有黑色斑點，事後院方辯稱「每間安養院都會有疥蟲」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該安養院不但解釋疥蟲經常出現在各個安養院，還說是因為原PO父親的免疫力差，才會產生嚴重症狀，還扯說是皮膚科醫師的問題，治療那麼久卻未根治；不過原PO則怒嗆，「人被你們顧成這樣，你們口氣態度倒是很硬」，也痛批院方完全沒有通報家屬病情，要等到家屬自行探視才發現。

許多網友則留言提供治療方式，「記得全身擦疥寧隔天要洗澡，連續7天，衣物沒辦法用煮的就用黑色垃圾袋包好放外面曬太陽7天」、「所有穿的衣物，包括睡得棉被枕頭，都要高溫殺菌10分鐘，這樣疥蟲才會消滅」、「老人家抵抗力很弱要2-3個月才會好，一定要注意清潔」、「照顧的家屬也要先預防性投藥，去買硫磺來洗澡，也可以用來洗衣服」。