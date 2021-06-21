不滿女友傷口留有血跡 男子持鋁棒叫囂大鬧基隆礦工醫院

基隆市暖暖區一名彭姓男子20日晚上8點多因車禍自行前往礦工醫院就醫，但不滿醫院處置方式，竟拿病歷砸向醫護人員，更不斷以三字經辱罵，還到車上拿出鋁棒敲打急診室大門牆壁，警方接獲通報，在八堵路與源遠路口將彭男帶回派出所調查，全案依違反醫療法第106條函送地檢署偵辦。

據了解，彭男昨晚開車載著洪姓女友及2名友人行經基福公路時，不慎自撞發生車禍，導致女友受傷，2人自行前往礦工醫院就醫，但過程中彭男不滿醫生包紮後，女友的傷口上仍還有血跡，在急診室大鬧一番後揚長而去。

礦工醫院表示，彭男先是在院內大聲咆嘯，以三字經等不雅言語辱罵，再將一旁櫃檯上的文件推落，步出急診室前更把手中病歷砸向醫護人員，其友人雖在旁不斷勸阻，彭男仍憤憤不平，離開前又到車上拿出鋁棒，敲打急診室牆壁，導致磁磚剝離。

急診室醫護人員眼見情況危急，擔心彭男失控衝進院內傷害其他人，立即報警請求警方協助，而洪女等人發現情勢不對勁，立即將彭男拉回車內，一行人開車逃離現場。

基隆市警局第三分局八堵分駐所員警到院時，依照醫護人員所指方向，於八堵路與源遠路口攔下彭男車輛，並將人帶回派出所釐清案情，偵訊後，依違反醫療法第106條將彭男函送地檢署偵辦。