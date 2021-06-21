近日大規模施打AZ傳出至少76人猝死，導致AZ打氣大減，加上美國250萬劑莫德納抵台，民眾接種AZ意願更低，資深媒體人陳文茜表示，醫界友人透露，昨天台灣已開封但未打完的疫苗數量驚人，再加上台灣自購及COVAX分配，還有1000萬劑以上的AZ疫苗會到貨，呼籲大家打疫苗不要再遲疑，浪費和疫情賽跑的時間。

陳文茜昨天（20日）在臉書發文，指出昨天許多大醫院，等待幫民衆接種疫苗的醫療人員比願意接種AZ疫苗的老人還多。這些「合法」接種者，在這批日本捐贈的AZ疫苗排名類別，本來比75歲、各重大傷病患者還優先，但一聽到郭董及台積電的1000萬BNT，天真浪漫的以為馬上要到了；尤其昨天美國捐贈的莫德納250萬劑已意外抵達，台灣如同國慶日，原本爭先搶快的「各領域防疫人員」不打了。當然，不想施打也和前幾天開打時許多長者猝死有關。

陳文茜指出，有醫界友人透露，昨天台灣已開封卻沒打完的AZ疫苗數量驚人。其實至今，包括計入BNT的1000萬劑，所有購買的疫苗全到位，台灣的國際疫苗還是不足以覆蓋七成人口，做不到群體免疫。

陳文茜說，雖然不清楚為什麼這些施打AZ的老人家「為求一命，而失去一命」，但AZ是台灣官方訂購最大量的疫苗，也是未來COVAX體系日本可能再提供給台灣的疫苗。台灣共買了1000萬劑的AZ及COVAX約500萬劑可能也是AZ，也就是台灣有一千多萬人次，需要接種AZ。

對於AZ疫苗風險，陳文茜指出，AZ出現血栓副作用機率約百萬分之四，歐洲在許多血栓猝死之後，建議60歲以下的人不施打。比利時對於嬌生與AZ同類病毒腺載體疫苗，規定40歲以下不施打，依據歐洲各國規定，反而是老人適合打AZ。建議指揮中心應該明列哪些慢性疾病患者，不適合施打此疫苗，詳告疫苗副作用，以及什麼狀況要就醫，民眾才不會走到快打站，成為冤下魂。

陳文茜說，當謠言四起，每個人都盯著250萬劑莫德納時，民眾又不知AZ是否有風險，恐慌又猶豫，這不只浪費了我們和疫情賽跑的時間、延誤更多人的健康，也辜負了疫苗捐贈國的好意，呼籲大家不要遲疑打疫苗，「此刻還有80%至95%的台灣人民沒有權利接種疫苗，你是如此幸運，只要你的醫生同意，趕快接種疫苗」，同時希望指揮中心趕快找到亡者猝死的理由。