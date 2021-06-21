境外生入境後需要隔離及自主健康管理共三周，學校應該協助他們妥善利用這些時間。龍華科大表示，境外生入境安頓好住處後，立即展開線上課程學習，希望他們每天都能感受到有人持續在關心他們，也能讓他們一到台灣，能立即沉浸在說華語的環境與文化中。

龍華科大新南向國際學生產學合作專班有不少學生，他們多是第一次離開自己的國家，學校擔心來台前三周（隔離加自主健康管理）會覺得孤身在外，影響身心及後續學習狀況，因此在國際暨兩岸合作處及華語文中心安排下，讓這些境外生一到台灣就開始學習。

龍華科大國際長、華語文中心主任陳祐莉指出，境外生華語文能力影響其專業學習成效，因此龍華科大非常重視其華語文能力。為培養學生學習能力和未來就業競爭力，該校積極提升學生語文能力，讓學生加速融入本地文化，無論在生活適應和課業的學習上，都能達到應有水準。

陳祐莉說，由於外籍生中文程度有限，要讓他們了解如何上線，更需要人力的溝通協調。該校的越南籍系助教和授課華語老師會共同幫助學生們解決上線問題。若是網路的設備問題，資圖處人員亦隨時提供協助。

她表示，華語老師在上課期間，準時上課點名，也記錄每位學生的出缺席狀況。在線上課程中，華語老師也會利用網路學習平台，使用多種教學模式和教學APP，讓另一端的學生們，能感受到不同的教學模式，並達到聽說讀寫同時進行的理想模式。

而華語老師在上課時，會隨時留心每位同學的健康狀況。一旦發現學生持續有咳嗽、鼻塞或是精神不濟情形，則會馬上向校方反映，學校會立即妥慎處理。

龍華科大校長葛自祥則強調，配合政府的教育新南向政策，該校2016年起積極向越南招生，目前是新南向產學專班的龍頭，每年都穩定地增加新班。盡管去年受到新冠疫情影響，仍然有4個新班加入，這樣的成績實屬難得。期盼在疫情穩定後，未來有更多來自東南亞的泰國、菲律賓、印尼等國境外生加入龍華科大。