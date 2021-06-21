為拯救青年就業，勞動部續推「110年青年就業獎勵計畫」，針對應屆畢業青年提供最高3萬元就業獎勵以鼓勵儘速投入就業市場，只要符合「110年6月15日至9月30日間就業」或「111年6月30日前退役，且於退役後90日內就業」，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

基於近期爆發COVID-19的本土疫情，自5月15日起全國陸續進入三級警戒，交通運輸、餐飲旅宿、藝文等內需消費之商業服務業產業莫不受到衝擊，而伴隨畢業季的到來，部分原可能投入內需消費產業的應屆畢業青年仍需面臨此波就業市場的逆勢環境之困境。勞動部為了協助應屆畢業生儲備職業能力並儘速就業，自即日起，推出4大措施，以協助青年朋友提升職能與儘速就業，渡過疫情難關。

勞動部表示，為協助應屆畢業的青年朋友，於疫情期間儲備職業能力，讓受疫情衝擊而暫時無法就業的青年穩定實力，待疫情穩定後出發，自即日起推出第一大措施「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年參加職業訓練，並引領青年投入具發展前景的政策性產業領域，最高補助訓練費用10萬元，為了鼓勵青年於職能上自我投資，推動第二大措施「學習獎勵金」，只要青年參加「產業新尖兵計畫」或是勞動部自辦、委託或補助的失業者職前訓練課程，一般課程每月可領3000元、訓期最高領取3.6萬元，如果參加的是政策性課程，每月可領8000元、訓期最高可領取9.6萬元的學習獎勵金，以鼓勵青年朋友重新習得新技能，引領投入重點產業，做為進入職場穩健就業做準備。

此外，依據行政院主計總處最新統計，15至29歲青年失業率達8.3％，為全體國民失業率的2.28倍，經歷不足亦為其找工作時遭遇的困難之一，因此除透過以上津貼補助協助應屆畢業青年就業外，勞動部也特別結合產業資源推動第三大措施「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業提供青年在職訓練技能的機會，以「先僱後訓」方式辦理做中學訓練，並由資深員工擔任職場導師指導青年，補助雇主每月1萬2千元訓練指導費，最高10萬8千元，幫助雇主為後疫情時期儲備生力軍。

第四大措施「110年青年就業獎勵計畫」，針對應屆畢業青年（畢業證書開立日期於109年9月1日至110年9月30日期間者）提供最高3萬元就業獎勵以鼓勵儘速投入就業市場，只要符合「110年6月15日至9月30日間就業」或「111年6月30日前退役，且於退役後90日內就業」，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

又考量在疫情中，部分青年於畢業前已陸續提前尋職就業，參酌《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行日期，將2020年1月15日至2021年6月14日間受僱就業且目前仍持續受僱中的青年，也納為本計畫適用對象，並自2021年6月15日起算受僱期間。