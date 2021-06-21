福斯旗下豪華車事業保時捷（Porsche）20日（周日）宣布，與德國電池業者Customcells成立合資公司，未來將生產能大幅縮減充電時間的高效能電池。
保時捷指出，與專精鋰電池的Customcells結盟，旨在打造比目前該車廠電動車所用原型更高能量密度的汽車電池。
歐洲車廠積極在推出全電動車款，以因應歐盟更嚴格的排放目標，同時也致力減少對亞洲電池的依賴。
保持捷表示，對合資事業的投資額將達數千萬歐元，持有80％股份。
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福斯旗下豪華車事業保時捷（Porsche）20日（周日）宣布，與德國電池業者Customcells成立合資公司，未來將生產能大幅縮減充電時間的高效能電池。
保時捷指出，與專精鋰電池的Customcells結盟，旨在打造比目前該車廠電動車所用原型更高能量密度的汽車電池。
歐洲車廠積極在推出全電動車款，以因應歐盟更嚴格的排放目標，同時也致力減少對亞洲電池的依賴。
保持捷表示，對合資事業的投資額將達數千萬歐元，持有80％股份。
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