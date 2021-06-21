豐興考量市場穩定性 本周盤價全面平盤 10:332021/06/21 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然國際廢鋼原料行情止跌反彈，但豐興考量市場穩定性，本周廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。 豐興廢鋼每公噸收購牌價維持11300元，鋼筋每公噸牌價維持22700元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 6／21起 五檔盤中即時指數正式對外發布 全球塞港創紀錄 續推高運價 #豐興 #市場穩定 #考量 #本周盤價 #全面平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉井農會啟動芒果收購 總幹事籲政府牽線拓展內銷市場 19:282021/06/21 寶島 台積電遭外資降評重摔至583元 他大膽預測股價受影響時間 18:562021/06/21 財經 黃曙光屆退 新參謀總長3選1出任 04:102021/06/21 政治要聞 台積電重挫20元跌破600元 台股收盤跌255點 守住萬七 13:412021/06/21 財經 《櫃買市場》電子投票過門檻 上櫃、興櫃公司股東會前可公告除息 08:542021/06/21 財經 《類股》國際鋼價漲勢暫歇 鋼鐵股受抑 13:262021/06/21 財經 《台北股市》資金獨愛航運 長榮、萬海人列前15大權重股 10:362021/06/21 財經 《類股》鎳價急跌 不鏽鋼內銷市場轉觀望 14:002021/06/21 財經 《百貨股》富邦媒電商「購」力助EPS 外資加碼喊至1850元 11:272021/06/21 財經 《商情》國內鋼筋連4平 11:442021/06/21 財經 應屆畢業青年就業 獎勵金最高13.8萬 16:562021/06/21 生活 財經熱門新聞 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 全球大塞船 貨物卡海上1個月 這產業剉咧等 - 財經 深圳鹽田塞港首波衝擊在今晚？ 美電商巨頭恐變受災戶 - 財經 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 通膨來了散戶注意 專家警告美股將崩20％ 要花1年才會好 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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