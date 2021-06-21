雖然國際廢鋼原料行情止跌反彈，但豐興考量市場穩定性，本周廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。

豐興廢鋼每公噸收購牌價維持11300元，鋼筋每公噸牌價維持22700元，型鋼每公噸牌價維持27000元。