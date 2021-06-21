A股三大指數21日開低走高。上證指數開盤報3515點，跌9點或0.27％；截至10點10分，報3526.62點，由跌轉升1.52點，漲幅0.04％。

深成指開盤報14563點，跌20點或0.14％；現報14653.71點，上揚70.04點，漲幅0.48％。

創業板指數開盤報3235點，跌3點或0.11％；現報3269.18點，上漲29.95點，漲幅0.92％。

各類股小幅下跌，早盤煤炭、水泥股下跌較為明顯；石油、電力股表現平穩。