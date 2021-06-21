A股開低走高 煤炭、水泥股受壓 10:322021/06/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數21日開低走高。上證指數開盤報3515點，跌9點或0.27％；截至10點10分，報3526.62點，由跌轉升1.52點，漲幅0.04％。 深成指開盤報14563點，跌20點或0.14％；現報14653.71點，上揚70.04點，漲幅0.48％。 創業板指數開盤報3235點，跌3點或0.11％；現報3269.18點，上漲29.95點，漲幅0.92％。 各類股小幅下跌，早盤煤炭、水泥股下跌較為明顯；石油、電力股表現平穩。 三大公股改選 7月20日登場 大宗商品夯 散裝航運旺 #上揚 #開盤 #漲幅 #A股 #開低走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周線連五紅 本周17,001～17,500間震盪 04:102021/06/21 財經要聞 雙股劍助威 台股高檔抗利空 04:102021/06/21 財經要聞 《期貨》三大期指烏鴉鴉 7月台指期跌206點 09:112021/06/21 財經 台股開盤跌逾百點 台積電失守600元 航運逆勢抗跌 09:072021/06/21 財經 全球塞港創紀錄 續推高運價 04:102021/06/21 財經要聞 陽明、長榮狂衝 航運二軍也爆了 散戶別不信邪 05:312021/06/21 財經 無畏通膨 壽險業五利多 04:102021/06/21 金融．稅務 疫情讓民眾6月信心急凍 唯台股投資意願仍高 09:242021/06/21 財經 陸首批9檔公募REITs 上市 04:102021/06/21 全球財經 群益證券本周看好IC設計、矽晶圓等五類股 09:252021/06/21 財經 《生醫股》高端腸病毒EV71型疫苗三期臨床試驗解盲成功 07:462021/06/21 財經 財經熱門新聞 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 通膨來了散戶注意 專家警告美股將崩20％ 要花1年才會好 - 財經 15檔大戶進貨 行情暖身 - 財經要聞 - 工商時報 成熟製程擴產順利 聯電營運看旺3年 - 財經要聞 - 工商時報 持萬張船票 台驊、長榮鋼一張不賣 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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