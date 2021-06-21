針對近日媒體報導，臺北農產運銷股份有限公司員工染疫影響蔬菜供應衛生安全問題，為維持蔬果供應不斷鏈，農委會陳吉仲主委與衛福部部長陳時中連日協調，由醫福會執行長王必勝於20日晚間會同農委會副主委陳駿季前往北農了解相關防疫動線及評估疫情現況，台北市副市長黃珊珊亦帶隊陪同。

綜合研商結論重點如下，北農公司應積極啟動強化作為，包含快篩數量，有效阻斷疫情擴散，同時應調整動線並針對確診數較多的二市蔬果包裝中心，管控人流作息，衛福部亦會協助北市府完成一市、二市快篩站之設立。

農委會表示，北農公司是大台北地區的農產品供應樞紐，必須優先確保農產品供應不斷鏈。該會農糧署於去年起即陸續補助北農公司及全國各批發市場購置相關防疫設備及資材，提前做好防疫準備；並於本年6月2日函請衛福部將批發市場工作人員納入COVID-19疫苗優先施打名單，提升批發市場員工防疫效能。

農委會再次強調，將會配合中央疫情指揮中心共同全力防堵北農公司疫情狀況，請農民及消費者放心。