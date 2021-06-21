【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣依靠的中央山脈，發展出許多區域性山系與登山步道，這些步道多數與早期生活發展息息相關，從古道名稱就能意會足下步道的暗喻，像是苗栗挑鹽古道、卓蘭挑茶古道、三義挑柴古道、雲林古坑挑筍古道、金山魚路古道......等等。

位於彰化芬園鄉大竹村與溪頭村之間的挑水古道，追溯到清朝時期，先民為了解決飲水問題，而在此處的湧泉挖掘出水井，並將取水必經的山路砌成石階步道，從清朝年代迄今，步道建成時間不可考，估計有上百年歷史，龍、鳳兩口水井現在已經乾涸。

▲芬園挑水古道也是熱門的賞桐花步道。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處╱提供

挑水古道也是八卦山六大挑夫古道之一，入口處有一個宛如神社鳥居的拱門，沿路綠意盎然，地面也可見到主題彩繪，增加步行的樂趣。山友建議從車輛管制地點下車步行，路線比較好走，中間段高低起伏大，年長者需要備有登山仗比較輕鬆。

挑水古道同時也是彰化八大賞桐景點之一，入口便有一棵千年迎賓桐樹，接著便是道路兩旁大量的桐樹，春夏桐花季節，花瓣飄落鋪滿整個道路，彷彿在雪中漫步，古道中的設有涼亭或樹下木椅，可以在此稍坐片刻，靜靜欣賞桐花盛開與紛飛的光景，盡情享受這浪漫的恬靜時光。

路況資訊

地址：彰化縣芬園鄉

經緯度：120.64174 23.972616

步行時間：約110分鐘

形狀：線狀

亮點：龍鳳湧泉、賞桐、運動設施

建議起點：彰化縣芬園鄉員草路1段200號對面【新冠疫情期間，請先查詢開放時間】

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