【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣各地都有許多茶葉產區，不僅空氣清新、風景迷人，更是許多登山客、攝影家的最愛，除了是婚紗取景地點，也是電視茶類廣告選擇拍攝的熱門之選。

聚焦中臺灣，彰化、南投都有許多知名茶園，像是南投竹山的軟鞍茶園又稱八卦茶園，因為地形奇曲形如斗笠，成為知名的攝影景點，一圈圈環繞的茶園就像八卦一般，如果遇到雲霧環繞時，就像人間仙境一樣，相當舒適愜意！

位於彰化縣參山國家風景區的八卦山系週邊，也有許多茶園步道，特別推薦以南投松柏嶺茶園區與田中森林公園為主的茶香步道，全長約4公里，路途平緩輕鬆，沿途茶園處處，還有許多解說告示牌，讓遊客更能了解製茶的種種過程，設備完善，上山過程中還可遠眺二水、田中、員林等城鎮美景，讓人心神曠怡。

▲八卦山週邊的山系因地利優勢，有許多美麗的茶園。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處╱提供

與步道緊密相連的松柏嶺，本身也是著名的風景區，山區綠意盎然，又稱松柏坑山，位於八卦山南端，因茂盛松柏得名，是八卦山丘陵尾端最高峰，也是南投八大景之一，宮廟與多條步道等特色，最重要的還有廣大的茶園，為這座步道帶來撲鼻茶香。

松柏嶺種茶面積和茶產量為全國之冠，有大面積的茶園與製茶廠，品種口味眾多，包含青心烏龍、翠玉、四季春等知名品種。茶樹生長環境海拔較高，常有雲霧繚繞在側，好像置身在仙境。

漫步在茶香步道之中，可看見一排排整齊有序的茶園，可聞到陣陣青香，形成視覺嗅覺的雙重享受。步道中間有個小山坡，上面有座觀景亭，累了在這裡休息，可鳥瞰整個茶園區，整片翠綠茶園盡收眼底，黃昏時分也可見到夕陽，伴隨茶香賞景更教人流連忘返。

路況資訊

亮點：茶園

建議起點：名間鄉松嶺街受天宮大停車場

沿途主要站點說明：茶米香農場、受天宮、松柏嶺遊客中心、品茶養生園區、豐柏廣場、碉堡主題園區、田中森林公園

旅遊叮嚀：注意夏日防曬及防蚊

地址：551南投縣名間鄉松嶺街

經緯度：120.626039 23.842704【新冠疫情期間，請先查詢開放時間】

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