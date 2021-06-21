北農爆出群聚事件，新北市長侯友宜21日表示，北農果菜公司跟新北有共同的生活圈，前段時間三重果菜、板橋果菜公司都已篩檢過一次，今再休市大清消，明天再度篩檢一次，新北會共同面對，也呼籲有去新北果菜公司的市民們趕快來篩檢；長照部分他也再三叮囑機構有狀況一定要通報。

侯友宜說，雙北果菜公司工作息息相關，面對北農群聚事件，新北一定會共同面對、共同承擔、共同因應，只有不斷地篩，才可以把隱形的傳播鏈找出來，呼籲這段時間新北市民有到北農或是到新北果菜公司，請趕快來做快篩，希望能夠迅速的阻斷傳播鏈。

至於長照機構，侯友宜說，新北市長照機構是全國最多的，新北都是小心翼翼全力以赴，只要遇任何一個狀況一定要立即通報立即解決。

侯友宜說，只有面對問題才可以解決問題，如果一直悶在裡面不通報造成的後果不堪設想，這不是任何人可以承擔的，他再三叮囑我們長照機構一有狀況一定要通報責任機關，大家來共同面對解決，現在長照機構疫苗已經全面施打也快速施打完畢，用正向、積極、面對通報解決問題。