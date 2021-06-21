台股上周的周K線連四紅，收復五月中跌幅。但今早受美股上周五重挫衝擊，台北股匯雙殺，台股重挫逾200點，而台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以27.801開盤後，盤中貶至27.891元，再貶9分。今早台股的資金配置依然由傳產勝出，傳產股依然佔市場50%以上的成交量，尤其是運輸股在疫情大封鎖下，成為資金配置傾斜焦點，今早航運成交量突破5成，類股漲幅逾7個百分點。長榮(2603)、萬海(2615)個股權重排名擠入前15大。

據統計，長榮(2603)股價由今年初的42元，漲到今天盤中的新高148元，漲幅達3.5倍。而今天長榮在台股的個股權重排名也名列第7，擠下了富邦金(2881)、國泰金(2882)、南亞(1303)；而萬海(2615)股價由年初54元，漲至今盤中249元，亦漲了4.6倍，萬海在台股的個股權重排名也上揚到第13名，擠下中鋼(2002)、日月光投控(3711)、兆豐金(2886)、統一(1216)等。

雖然台股早盤重挫逾200點，但航運股除了貨櫃輪船業者，散裝航運、貨櫃倉儲都被熱情簇擁，今早漲停的航運股就有15檔，包括新興(2605)、裕民(2606)、榮運(2607)、志信(2611)、中航(2612)、中櫃(2613)、台航(2617)、亞航(2630)、慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、建新國際(8367)、正德(2641)、捷迅(2643)、台聯櫃(5601)、陸海(5603)等。法人也提醒投資人勿過度追高航運股，主要是基本面變化有限而股價卻大幅波動，當沖比又高，應該特別謹慎。

永豐金投顧分析，從大盤型態來看，目前台股強勢股愈發侷限，難以支持大盤大步推進，建議少量操作，等待新主流與有利價位。