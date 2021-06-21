針對台灣疫苗議題，資深媒體人陳文茜日前表示，軍人政變掌權的泰國總理巴育向人民道歉，承認泰國政府採購疫苗不足，「他的謙卑，勝過我們的民選總統」。對此，國民黨台北市議員羅智強表示認同，並直言，把曾是身為民進黨的陳文茜和總統蔡英文拿來比較，就會知道，民進黨出了什麼問題。

羅智強今（21日）在臉書發文表示，民進黨出身的政治人物，有很多是讓他尊敬敬佩的，陳文茜就是其一。羅稱，陳早民進黨早年對抗威權的典型的政治菁英，熱情、勇敢、不畏權威，有創意也富國際觀，有識有見，每每為國事發聲，皆擲地有聲。陳文茜說：「台灣人的生命權正被另類威權體制侵害」，陳文茜絕對有資格說這句話，因為其當年就是對抗威權國民黨的前鋒戰士。

羅智強嘆，等到民進黨執政了，陳文茜沒有體制收編，和民進黨漸行漸遠，而像陳文茜這樣的理念堅持者，一個一個和民進黨漸行漸遠，反倒是深受國民黨體制栽培重用的蔡英文，成了民進黨的共主，口裡喊著反威權的蔡英文，實際上做的比國民黨當年的威權還威權，把陳文茜和蔡英文拿來比較，羅直言，「你就會知道，民進黨出了什麼問題，陳文茜說的好，民進黨立委為了一己之利，在臨時會用多數暴力封殺的是人民的生命權」。

對於陳文茜18日在臉書發文指出，軍人政變掌權的泰國總理巴育向人民道歉，泰國政府採購疫苗不足，陳文茜稱，「他的謙卑，勝過我們的民選總統」，羅智強表示，自己完全認同陳文茜，台灣的民主正在民進黨的鴨霸下倒退，台灣人的基本人權也正被另類威權體制侵害，但與此同時，「我們也見到民間的力量正在集結並發揮力量，制衡政府的聲音迫使政府授權郭台銘和台積電購買疫苗，這些改變證明我們持續監督政府的努力沒有白費，我們繼續努力，一起反抗不把人命當回事的綠色威權，一起勇敢擔起監督制衡的責任」。