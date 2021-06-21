莫德納疫苗來台 侯友宜：先打AZ再打莫德納 10:402021/06/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莫德納疫苗來台 侯友宜：先打AZ再打莫德納。（新北市政府提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 莫德納疫苗來台，不少人都想改打這款疫苗，新北市長侯友宜21日表示，新北市打疫苗有順序、有方向，先從高年齡往下打，AZ疫苗一定先打，再來打莫德納疫苗，按照這個順序，先把慢性病、長照機構先打完，按照這個順序不要亂。 侯友宜說，高年齡一直持續在打，從85歲，接下來就是82與80歲，不管打哪一種疫苗，只要保護力夠，大家願意來打，才是最重要，也呼籲市民在疫情這麼嚴峻時刻，大家出來打疫苗，保護自己也可以保護別人。 柯文哲：AZ、莫德納效果差不多 呼籲這幾類人別打AZ 北農45確診21位住新北 侯友宜：果菜市場人員造冊施打疫苗 #新冠肺炎 #台灣 #莫德納疫苗 #順序 #來台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農與北市長照機構連爆群聚 侯友宜：新北共同面對 10:352021/06/21 生活 新北確診38人 侯友宜：疫調迅速匡列找出接觸者23人採陽 15:242021/06/21 生活 鄭文燦：支持孕婦改打莫德納 1劑護2命 18:012021/06/21 生活 美贈250萬劑莫德納 指揮中心：11／7前打完 14:552021/06/21 生活 美援250萬劑莫德納疫苗 柯文哲：當你小弟給點安家費應該的 18:142021/06/21 政治 新北運輸量大增 侯喊用網路代替馬路 04:102021/06/21 地方新聞 250萬劑莫德納 食藥署拼28日驗畢 16:332021/06/21 生活 接種AZ的人第二劑打不到莫德納了 指揮中心定調：不混打 15:072021/06/21 生活 疫苗沒打完就丟掉 醫心痛爆：每天恐浪費近千瓶 12:462021/06/21 生活 獲配2500劑莫德納疫苗 桃機第一線人員首施打 18:152021/06/21 生活 民眾想打莫德納 竹縣調降75歲以上打AZ 16:432021/06/21 生活 生活熱門新聞 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 - 生活 解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染 - 生活 作家吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 南彰化染疫里長娘主持私人神壇 宗教服務接觸者逾30人 - 生活 致災性劇烈豪雨擴及北台！這一區雨量恐灌破700毫米 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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