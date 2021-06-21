莫德納疫苗來台，不少人都想改打這款疫苗，新北市長侯友宜21日表示，新北市打疫苗有順序、有方向，先從高年齡往下打，AZ疫苗一定先打，再來打莫德納疫苗，按照這個順序，先把慢性病、長照機構先打完，按照這個順序不要亂。

侯友宜說，高年齡一直持續在打，從85歲，接下來就是82與80歲，不管打哪一種疫苗，只要保護力夠，大家願意來打，才是最重要，也呼籲市民在疫情這麼嚴峻時刻，大家出來打疫苗，保護自己也可以保護別人。