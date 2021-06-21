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21日來到費城舉行的東區準決賽G7，老鷹主控崔楊雖在前3節投16中2，卻在末節及時找回手感攻下10分，最後貢獻21分、10助攻，搭配胡爾特攻下季後賽生涯新高27分，老鷹以103比96力退地主東區第1種子七六人，4勝3敗闖進東區冠軍賽，對手將是先前同樣贏下G7的公鹿。

儘管老鷹明星後衛崔楊上半場相當低迷，竟然交出投12中1，含三分球投7中1的誇張投籃表現，幸好老鷹仍有柯林斯、胡爾特兩大主力挺身而出，靠著兩人攜手半場拿下22分，雙方打完上半場，老鷹取得48比46小幅領先地主七六人。

不過七六人末節開始打出10比1猛攻，成功取得81比77超前，只是大半場比賽手感冰冷的崔楊，卻連進兩球幫助老鷹重新領先，更在最後2分31秒投進三分外線，幫助老鷹領先到6分，可是七六人也靠托必亞斯哈里斯連進兩球追上。

打到讀秒階段，老鷹仍以93比92領先，但胡爾特最後54秒的3罰俱中，擴大老鷹領先到4分，接著賈林納利抄到恩比德的球，一個人快攻上籃取分，老鷹98比92領先，儘管七六人趕緊喊出暫停，可惜場上大勢已去，七六人不妙了。

暫停過後，米爾頓很快幫七六人追回兩分，七六人趕緊把崔楊送上罰球線，讓他兩罰中1，接著恩比德搶投三分不進，賈林納斯搶下籃板且兩罰俱中，雙方差距來到7分，費城球迷已提前知道結局，甚至有人把水瓶丟進場內發洩不滿。

老鷹除了崔楊與胡爾特，賈林納利也替補貢獻17分，柯林斯14分、16籃板，卡培拉13分；恩比德拿31分、11籃板，卻沒法幫助七六人挽回頹勢，托必亞斯哈里斯24分、14籃板，塞斯柯瑞16分，班西蒙斯雖傳13助攻，全場卻僅出手4次拿下5分，進攻表現再讓球迷失望。