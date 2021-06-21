教育部今天表示，原訂於6月26日至7月31日舉行國民小學師資類科第2梯次學科知能評量，因應全國疫情第三級警戒暫緩辦理，並將與9月11日至11月21日舉行的第3梯次評量合併辦理。

為協助師資生及現職教師檢核對於國民小學領域（包括國語、數學、社會及自然領域）學科知能內容的瞭解，教育部2013年起委請台中教育大學辦理國民小學師資類科學科知能評量，今年評量依簡章辦理三梯次，第二梯次原訂於6月26日至7月31日舉行，為因應新冠肺炎疫情，將暫緩辦理。

教育部表示，已完成網路報考且符合審查資格的考生得保留名額，併入第三梯次評量應考。第三梯次評量自9月11日至11月21日舉行，已於第二梯次網路報名且符合報考資格者毋須重新報名，請於7月19日起至7月23日止上網重新選擇考試地點。

第三梯次評量將依據中央流行疫情指揮中心相關規定，落實各分區試場防疫作為，以「降低試場人數，維持社交距離」為原則，將每間試場應考人數降為原可容納人數的一半，依梅花座進行規畫，提高社交安全距離，降低室內群聚染疫風險。