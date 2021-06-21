國民黨今公布最新民調，高達七成五民眾認為政府目前推出各類紓困補助與貸款沒有幫助；國民黨要求蔡政府不應該只是再增加50萬個名額，今年疫情比去年嚴重，以目前申辦情況，可申辦名額應再加倍，讓受到疫情衝擊的勞工朋友們皆能及時獲得救援，渡過難關。

根據國民黨最新民調顯示，針對政府目前推出各類紓困補助與貸款，七成五的民眾認為沒有幫助，其中認為「完全沒有幫助」者高達53.2％、「不太有幫助」者為21.8％；認為有幫助者僅21.1％。進一步交叉分析，67％的民進黨支持者、72.9％的中間選民、74.8％的年輕族群，認為政府各類紓困補助與貸款「沒有幫助」。國民黨表示，從最新的調查可以發現，甚至連民進黨傳統支持者或偏向綠營立場的年輕族群皆有近七成或以上，不認同蔡政府的紓困作為，政府紓困措施對人民無助、無感已成為全台不分族群、不分政治立場的「全民共識」。

國民黨表示，蔡政府的紓困措施令人民高度不滿並不令人意外，紓困4.0方案比照去年，幾乎是複製貼上，但今年疫情嚴峻的程度高於去年，三級警戒長達一個多月，急需紓困民眾的數量、需求絕對高於去年，惟蔡政府不僅沒有以去年紓困之亂為警惕，還幾近照抄；所謂「滾動式檢討」根本是「擠牙膏式紓困」，這對於已經瀕臨生計危急時刻的民眾而言，還要面對政府官僚式紓困更是煎熬。

國民黨舉出勞工紓困貸款措施，去年4月推出的10萬元勞工紓困貸款已有近92萬人獲貸，今年疫情更加嚴重、受創勞工更廣，但蔡政府的紓困4.0一開始僅開放50萬個名額，結果近111萬人提出申請，僅開辦三天就因爆量而暫緩申辦。未能依據去年紓困的結果與缺失修正新的紓困方案，凸顯出蔡政府的怠惰與無能，完全沒有站在人民的立場與角度思考，只是敷衍了事，徒增人民困擾而未能解決人民困境。

國民黨強調，民進黨政府不願傾聽民意，不願接受國民黨建議「普發現金一萬元」，已經造成民意的反彈，蔡英文總統曾說，「會持續的檢討紓困的內容，並做調整，和大家一起度過眼前的難關。」也只是文青式的空頭支票，紓困必須及時、精準、到位，避免掛一漏萬，蔡政府應該多傾聽民意，調整紓困方案，讓受創民眾能渡過此次疫情難關，「台灣不應該有紓困孤兒遭到國家的遺忘」。

民調委託艾普羅行銷市場研究公司於今年6月15日至17日，以電話訪問方式進行，市話及手機號碼隨機抽樣下，有效樣本為1034人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.05個百分點。