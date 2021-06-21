新冠肺炎疫情肆虐社區，中央疫情指揮中心每天開記者會說明新冠肺炎疫情，其中，醫療應變組副組長羅一鈞因長相斯文、口條清晰，成為網友關注焦點，還被網封為「國民女婿」，「綜藝天后」小S也是羅一鈞的粉絲，小S還向賈永婕許願，希望可以和羅一鈞聊天，非常符合小S風格，就有網友急提醒她「你還有雅鈞」，還釣出小S吐她心中真實排名。

小S（徐熙娣）在好姊妹賈永婕的號召下，捐贈20台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）給前線醫護，賈永婕爆料小S還許願「希望羅一鈞可以跟她聊天」，被網友狂虧，小S事後則表示：「謝謝永婕再度號召！讓我也有幸能幫助醫護人員！」小S接著也幽默說：「希望羅一鈞副組長打給我是開玩笑的啦！但我隨時stand by」，粉絲也都很期待小S能和羅一鈞通上電話，還敲碗希望能開直播，讓小S不禁反問：「他（羅一鈞）如果打來，我要說什麼啦」，非常符合小S風格，逗樂一票網友。

有網友認同說：「羅一鈞很可以」，小S則直呼：「他超可以好不好」，小S和網友都希望羅一鈞可以看到這篇文章，但也有人留言「雅鈞表示：...，找什麼一鈞啊？」小S則表示，老公許雅鈞也很欣賞羅一鈞，至於有人提醒小S「你還有雅鈞」，還釣出小S吐她心中真實排名：「雅鈞是我的最愛」。