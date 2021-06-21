曾是JKF女郎的網紅青青長相甜美、身材火辣，走過去年遭疑仙人跳YouTuber放火的風波，她積極經營Instagram(（IG），日前粉絲數來到60萬，除了放送一張養眼照答謝，還揭穿網紅圈超亂的風氣，並在限時動態分享友人在美打接種輝瑞疫苗的感覺。

青青19日在IG貼出一張性感照，畫面中她綁著公主頭、化著甜美妝容，用櫻桃小嘴輕咬純白襯衫的下擺，露出裡面的黑bra和深邃事業線，感謝粉絲數破60萬。文中，她感謝經營IG兩年就有這樣的成績，「扣掉捲入假風波停滯的那半年，這一年半來我從一個素人拍抖音做起，到誤入歧途的JKF、發生假新聞的離開、低潮、到設計助理、學習房地產、看房、學習法律知識、學習看盤，真的很感謝一路上貴人的提拔與長輩的提攜才能讓我徹底改變！」

話鋒一轉，青青抖出網紅圈的內幕，「這個圈子的風氣就是抹黑、八卦、不法、開房間、甚至八大」她透露自己歷經大風波後，深深知道自己不適合賺這個圈子的錢，「因為除了不多，還要常常還要看著昧著良心的人說著前後不一致的話，這跟我爸媽對我從小的教育是違背的，而且是會害到人的！」現在的她，學習用平淡的心態面對假消息和流言蜚語，期許自己應追求真相而非看表面。

除此之外，青青6月初受老闆邀請飛美拍廣告，順道打免費的輝瑞疫苗，透露完全不會痛，今凌晨又在IG限時動態分享朋友到美國打輝瑞疫苗的短影片，「大家一開始打之前都很緊張，但後來的反應都一樣，完全沒感覺。」