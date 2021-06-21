義大利男足隊21日在歐國盃以1-0擊敗威爾斯，在A組3戰全勝晉級16強，3場比賽沒有任何失球，3-0擊敗土耳其、3-0擊敗瑞士、1-0擊敗威爾斯。義大利勇猛的表現讓他們成為法國、德國、英格蘭之外的奪冠熱門，事實上義大利從2006年世界盃以來就沒有再拿過重要大賽的冠軍。

由於義大利連贏兩場之後已經確定晉級，主要是派二軍球員出戰威爾斯。上半場第39分鐘，義大利中場維拉提(Marco Verratti)操刀定點球，他從右邊將球吊到中間，中場派西納(Matteo Pessina)從後方衝出來接應，時機掌握得分毫不差，起腳一頂就破門了。

威爾斯的表現仍然攸關他們的晉級之路，如果踢平就篤定晉級，即使義大利率先破門，威爾斯卯足全力，終於將失球控制在1分之內。同組的瑞士1-1踢平威爾斯，但被義大利痛宰3球，最後他們以3-1擊敗土耳其，4分積分與威爾斯並列，但對比得失球之後由威爾斯取得第2個晉級席位。

義大利在總教練曼奇尼(Roberto Mancini)帶領下，男足已經連續30場正式比賽不敗（25勝5和），如果16強再贏下去就可刷新國家隊記錄。先前義大利男足紀錄是1935年10月至1939年7月，幾乎4年的時間未嘗一敗。

因為無緣2018年世足賽，義大利痛下決心改革，換上曼奇尼領軍，他2018年9月在國家聯賽敗給葡萄牙，一度令人缺乏信心。但也就是從那一天起，義大利踢到2021年6月仍不知輸球滋味。