員林市區南平路積水，不少車輛來不及改道進水拋錨。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市區南平路積水，馬路成河，一家家電行擺放在一樓騎樓的電器在路面漂流。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市東區山區湖水巷滾滾泥流，阻斷道路通行。（摘自「大員林生活圈」／謝瓊雲彰化傳真）

大雷雨特報讓南彰化員林、埔心累積雨量已飆破240毫米，員林市區道路多處積水，不少民眾一早冒雨出門上班。（摘自「大員林生活圈」／謝瓊雲彰化傳真）

員大排已達滿水位，埔心台76快速道路橋下平面道路，往埔心交流道匝道幾乎變成河道，車輛行經該處十分驚險。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

彰化地區21日凌晨起下起大雷雨，瞬間豪雨已導致南彰化多處鄉鎮傳出淹水災情，員林、埔心多處馬路成河，不少民眾一早趕出門上門，汽機車進水拋錨、險象環生，圓林園滯洪池也已達到滿水位，啟動抽水機制。

根據中央氣象局測站資料，自凌晨0時起至上午10時左右，員林市、埔心鄉累計雨量已逾240毫米，溪湖鎮也超過210毫米，雨量驚人；員林市區靜修路、南平路一度都水淹及膝。

雖然當地里長已盡快拉出封鎖線、擺上交通錐，仍有民眾不察進入，導致汽機車拋錨，只能請拖吊救援；南平路豪宅區一家電器行，因1樓淹大水，更上演電器漂流出走情景，逢大雨必淹水令廖姓業者無奈感嘆。

另外，埔心鄉台76線快速道路埔心交流道匝道與平面道路，因員大排已達滿水位，水是一路漫淹過路面，上午也一度有車輛險些慘遭滅頂，十分驚險。

員林市長游振雄說，員林市員林基督教醫院周邊道路，包括靜修路、至平街、南昌路等，積水約達20公分，另外積水倒路還有中山路、林森路、中山南路、東區山區的湖水巷、崙雅巷等；圓林園滯洪池已立即啟動抽水，公所先已先行將鄰近崇實高工周邊低窪積水地區民宅、與南平里約20多位獨居長者撤離到圖書館安置。