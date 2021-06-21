印度股市6月再創歷史新高，印度債券表現也不落人後！印度股債無論是過去一個月或今年來都交出正報酬成績單，印度金融市場正火熱！根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據為123.3，屬於「加碼債券部位」區間，投資人目前無論是布局持續創高的股市，或者穩紮穩打的債券，還是股債皆有的印度平衡型基金，都是良好的長線布局時機點。

瀚亞投資指出，印度政府今年來採取相當積極的政策，來應對疫情帶來的衝擊，並透過結構性改革去刺激經濟成長，目前看來經濟復甦持續走上正軌。此外，成熟國家的強勁經濟數據，亦有利於印度出口表現，看好印度市場將受惠國內、國外的景氣回升，激勵印度股市、債市表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市在疫情受到控制，經濟數據正向帶動下，印度SENSEX指數來到5.2萬點大關，並創下歷史新高紀錄。近期以受惠疫情的科技、醫藥，和受惠經濟復甦的能源、消費，為盤面中最強之族群。

林庭樟指出，若從籌碼面來看，外國機構投資者（FII）在4月時於印度股票市場賣超965.9億盧比，5月賣超金額則縮減至295億盧比，而截至6月中旬，外國機構投資者在印度股市為淨買超，一反前兩個月的賣超行為，顯示近期國際投資人對印度股市看法轉趨正面。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度央行於6月召開利率會議，除了宣布維持寬鬆基調不變之外，亦持續擴大印式QE(GSAP)來提供印度債券流動性，也因應疫情延長LTRO購債至9月底，維持市場流動性。不過整體而言，長天期債券容易受到通膨政策影響，壓力較大，短天期債券則享有較大利差空間。

林培珣認為，印度covid-19新增案例開始趨緩，對市場影響也變小，雖然今年經濟成長預估小幅下修，從原本的10.5%下修至9.5%，整體而言成長仍高於其他主要國家。此外，本次印度政府因為有前一次疫情高峰的經驗，在防疫政策上較有效率，消費者信心受到負面影響較小，其中又以較富有族群回升速度快，有助國內消費市場。