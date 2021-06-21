根據經濟部投審會統計，前5月核准僑外投資金額美金19.86億元(折合新臺幣596億613萬元)，較去年同期減少41.92%，投資件數也較去年同期減少24.74%。
數據顯示，1-5月核准僑外投資件數為1080件，較去年同期減少24.74%；在核准金額部分，投(增)資金額計美金19.86億元(折合新臺幣596億613萬元)，較去年同期減少41.92%。
數據顯示，1-5月核准新設公司件數為619件，新設公司投資金額美金1.52億元(折合新臺幣約45億6269萬2674元)；另外，1-5月核准新南向國家來臺投資件數為221件，較去年同期減少8.68%，投(增)資金額計美金2.85億元(折合新臺幣85億7349萬元)，較去年同期增加66.01%，其中投資金額較大者為泰國、新加坡及澳大利亞。
對外投資方面，1-5月核准(備)對外投資件數為166件，較去年同期減少24.55%；投(增)資金額計美金17億228萬元(折合新臺幣510億6861萬元)，較去年同期減少47.66％。
陸資來臺投資方面，1-5月核准陸資來臺投資件數為15件，較去年同期減68.09%；投(增)資金額計美金1818.1萬元(折合新臺幣5億4543萬元)，較去年同期減少61.66%。
對大陸投資方面，1-5月核准對大陸投資件數為177件，件數較去年同期減少17.29%；核准投(增)資金額計美金10.88億元(折合新臺幣326億4534萬元)，較去年同期減少59.29%。
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