國際廢鋼價格持穩向上，澳洲鐵礦砂價格仍在高檔，原料價格居高不下，豐興(2015)本周盤價持續穩定，原料面的廢鋼開平盤，為連三周平盤，本周鋼筋、型鋼產品價格也為平盤，為連續第四周維持平盤。

豐興本周廢鋼、鋼筋、型鋼產品價格均再以平盤開出。廢鋼價格維持平盤為每公噸1萬1300元；本周產品價格同步持穩，鋼筋仍為平盤。型鋼產品基價也為平盤。鋼筋本周維持平盤為每公噸2萬2700元。型鋼產品亦維持平盤為每公噸2萬7000元。同步呈現連續第四周為平盤。

國際原料行情維持高檔，國際廢鋼原料價格持續漲勢，日本2H廢鋼報價漲10美元至每公噸515美元，美國貨櫃廢鋼報價也漲18美元為460美元，澳洲鐵礦砂由每公噸219.95美元小跌至217.3美元，仍在歷史高峰。

近期國際廢鋼價格續漲，原料價格居高不下，加上需求仍佳，原本市場預期，豐興今日開出的當周盤價，有機會呈現上漲，但實際仍為平盤開出，藉此吸引買盤。

另外，中鋼第3季棒線開完盤之後，豐興日前開出線材盤價開高，各產品每公噸基價都上調500元，為連續3個月開高盤。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。