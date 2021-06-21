本期的《花蓮趣》介紹花蓮鄉鎮納涼的鐵馬路線。（羅亦晽翻攝《花蓮趣》電子書）

本期的《花蓮趣》介紹縣內特有的有機良食農遊趣。（羅亦晽翻攝《花蓮趣》電子書）

疫情影響，旅遊行程被迫喊卡，宅在家的時間也因減少外出而增加，花蓮縣政府將每季發行的觀光季刊《花蓮趣》改以電子書型態，在線上特別介紹本期的納涼鐵馬路線、Action花蓮、潮樂趣等新鮮有趣單元，讓民眾在家中也能一飽大山大海美景的眼福，滿足對旅遊的渴望。

觀光處長張志翔表示，疫情下，縣內7、8月指標大型活動如，夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假、知卡宣綠森林水上公園、鼓王爭霸、聯合豐年祭等活動都暫停舉辦，避免接觸傳染及群聚感染風險。

本期的《花蓮趣》將深入介紹花蓮鄉鎮納涼的鐵馬路線，含倘佯在山水間的初英自行車道、鄉間小路的白鮑溪自行車道及壽豐環鄉自行車道等，讓旅人感受小鎮風情的愜意；「Action 花蓮」則是介紹曾在花蓮取景拍攝的劇中美景，如石門洞、新社梯田、雲山水等；「潮樂趣」則是透過吃喝玩樂方式，介紹縣內特有的有機良食農遊趣。

縣長徐榛蔚指出，花蓮的夏天有種療癒人心的魔力，許多遊客本應在此時，享受好山好水的盛夏時光，但為了對抗疫情，建議民眾還是以防疫優先，暫緩旅程，「花蓮的山海永遠都在」。

觀光處指出，本期《花蓮趣》共出刊22500本，已陸續送至國內外重要組團社、各旅服中心、駐外單位，及縣內旅館民宿等。

不過疫情影響，不少旅宿業者自主停業至28日，各旅服中心也暫停開放，加上民眾減少外出，拿取實體刊物的機會大幅降低，觀光處鑑此推出電子書版本，可至《花蓮趣》官網─花蓮好遊趣，透過線上閱讀方式，豐富對旅行的想像，將景點先收入口袋，待疫情趨緩後，在逐一前往踩點。