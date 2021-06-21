上班日新北市長侯友宜21日前往新北交控中心視察交通流量，侯友宜說，今天星期一交通流量稍增已跟平常沒有兩樣，上周六、日國五流量上升多達三成，國一、國三也大幅上升，他強調，對於6月28日還沒有解封條件，沒樂觀本錢，目前疫情沒完全控制，只要一放鬆疫情可能再起，呼籲市民現在還在警戒三級，拜託民眾繼續保持低度活動。

侯友宜說，從上周六日流量來看，民眾在假日裡面因為大概太久也悶不住了，才會往外面跑，但在疫情這樣嚴峻的時候，對疫情仍相當衝擊。

侯友宜說，目前雖然疫情得到控制，但還沒有辦法完全放鬆，更沒有樂觀的權力，只要一放鬆，馬上傳播速度起來，疫情就很難控制。

侯友宜坦言，對於6月28日他一直講，還沒有解封的條件，必須要更嚴謹的去面對疫情，所以大家還是要同心齊力，好好地守住疫情，不要看疫情下來，實際還沒有達到完全控制，還無法安心地回到往常的生活，所以大家繼續努力，防疫還是要靠大家並肩作戰。