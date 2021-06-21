烏克蘭主帥 舍甫琴科 Andriy Shevchenko （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-C組】[奧地利@烏克蘭(中立場地)][06/22(二)00:00][編號553]

這一場會是博弈，兩隊知道打平的話雙方都會晉級16強，只是大多數球隊這種情況下比賽初段都會選擇先進攻搶進球作保障。相信兩位主帥最後一場的分組賽目標是獲勝全取3分。除非比賽過程中有任何變化，雙方才會轉變戰略轉為保守以打平取得1分，在積分相同以及對賽打平的話，烏克蘭會是小組第二名，而奧地利則要看其他組別的第三名積分才可知道是否可以進到16強。

亞莫連科 和 亞尼卓克 面對北馬其頓時雙雙都取得進球（圖片來源︰達志影像）

烏克蘭[7]亞莫連科 Andriy Yarmolenko 和 [9]亞尼卓克 Roman Yaremchuk 的合作無間，這對前鋒搭檔相當有實力，跟他們的主帥 舍甫琴科 Andriy Shevchenko 以及 羅布雷夫 Serhiy Rebrov 這對當年的世界級前鋒組合，有著異曲同工之妙。當然 亞莫連科 及 亞尼卓克 也算是年輕，但他們的表現十分之好，有能力再為國家貢獻。

雖然荷蘭實力不錯，但奧地利在防守上太大意，後防漏出了太大的空檔給對手切入。荷蘭善於開放進攻戰術，在沒有作出壓迫之下奧地利只會讓對手有更大的進攻空間。前線方面也欠缺創造力，這方面也需要提升表現。

兩隊都分別敗給荷蘭及擊敗實力較弱的北馬其頓，本場比賽預計會和局，最終各得1分而回。[和/0:0]

鄧弗里斯 在右邊路 Wing Back 位置發揮出色 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-C組】[荷蘭@北馬其頓(中立場地)][06/22(二)00:00][編號554]

荷蘭對奧地利一戰表現令球迷感到高興，各球員表現都十分之好，在首戰已獲勝的情況之下，表現較對手自在，當然對手奧地利沒有作好防守後防提供了很多空間。教練 弗蘭克·德波爾 Frank de Boer 於決賽圈前備受批評，也被質疑球隊所佈的5-3-2陣式。而前兩場的比賽以看得出目前每位球員都適應得很好，這個體系尚算成功。[22]鄧弗里斯 Denzel Dumfries 在右路位置發揮理想，也攻進了球隊的第二個關鍵進球。而剛確認下賽季加盟巴塞隆納的 [10]德帕伊 Memphis Depay 為國家隊保持進球的威脅。

荷蘭在C組的出線機會比較高，球隊取得一個好開始，球迷都期待到16強的淘汰賽時會面對真正的強隊。雖然經已確認晉級，但荷蘭應該會保持著氣勢及繼續將戰術執行得更熟練，如果有球員有輕微傷痛或過於疲勞需要休息也許會有一、兩個調動，但球隊應該不會作出大幅度的輪換。

北馬其頓第一次打進歐國盃決賽圈非常努力，但實力始終跟其他球隊有距離，預計荷蘭將可輕取北馬其頓2球以上。[客勝/3:0/4:0]