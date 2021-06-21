大陸證監會新聞發言人高莉近日表示，全國碳現貨市場即將於今年6月底上線，為配合碳現貨市場的發展進程，證監會積極指導廣州期貨交易所（廣期所）貫徹落實粵港澳大灣區的發展戰略規劃，加快推進碳期貨市場的建設。

高莉表示，碳的排放權期貨是碳交易產品體系的重要組成部分，發展碳期貨市場有利於進一步提高碳定價的效率，滿足控排企業等市場主體管理碳價波動風險的需求，提高碳的期現貨市場整體運行品質。

今年4月19日，廣期所揭牌儀式舉行。至此，大陸第5家期貨交易所正式落地，其餘4家期貨交易所分別為上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所。

高莉說，廣期所自籌建以來，高度重視碳期貨品種的研發工作，持續關注碳現貨市場的運行和相關的制度建設，密切聯繫著行業企業，緊貼現貨市場的實際需求，積極開展碳排放權期貨合約以及規則的研究和論證工作。

高莉透露，下一步證監會將進一步指導廣期所開展廣泛的調研論證，完善碳排放權合約的規則設計，在條件成熟時研究推出碳排放權相關的期貨品種。